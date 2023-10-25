شكرا لقرائتكم خبر عن فوز صعب لبرشلونة على شاختار دونيتسك الأوكراني والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق فريق برشلونة فوزاً صعباً بنتيجة 2-1 على شاختار دونيتسك الأوكراني، في الجولة الثالثة لمرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاء هدفا برشلونة في الشوط الأول عن طريق فيران توريس في الدقيقة 28 وفيرمين لوبيز في الدقيقة 36، فيما قلص هيوري سوداكوف الفارق في الدقيقة 62 من زمن المباراة، وهي التسديد الوحيدة للاعبي شاختار على مرمى تير شتيجن.

وحافظ برشلونة على سجل انتصاراته بتحقيق العلامة الكاملة بتسعة نقاط تصدر بها المجموعة الثامنة، فيما توقف رصيد شاختار عند 3 نقاط في المركز الثالث، بعد مرور 3 جولات من مرحلة مجموعات دوري أبطال أوروبا.