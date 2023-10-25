شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تواجه الهند في مونديال الكرة المصغرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنطلق الخميس، منافسات النسخة الرابعة لمونديال كرة القدم المصغرة «ميني فوتبول»، التي تقام لأول مرة في الشرق الأوسط، بضيافة دولة الإمارات، وتقام في الفترة من 26 أكتوبر الحالي إلى 4 نوفمبر المقبل.

وتشهد البطولة التي تقام كل عامين مشاركة 32 منتخباً تم توزيعها على 8 مجموعات، بواقع 4 منتخبات لكل مجموعة، ليتأهل أول منتخبين إلى الأدوار الإقصائية التي تشمل دور الـ16، والدور ربع النهائي، ومن ثم نصف النهائي، والمباراة النهائية.

ويقام حفل الافتتاح اليوم بجزيرة المرجان في رأس الخيمة، بحضور عدد من مسؤولي الاتحاد الدولي لكرة القدم، والاتحاد العالمي لكرة القدم المصغرة، وسفراء الدول المشاركة.

ويفتتح منتخب الإمارات مشاركته في البطولة بمواجهة نظيره الهندي عند العاشرة مساء، فيما تشهد المنافسة 7 مباريات أخرى في أوقات مختلفة من الساعة التاسعة صباحاً، ويواجه منتخب المكسيك «حامل اللقب» منتخب أيرلندا، وتلعب غواتيمالا وجورجيا، ومصر والكويت، وأمريكا وإسبانيا، وكازاخستان و غانا، ورمانيا والبحرين، وأوكرانيا والجزائر.

وأكد جاسم البحري المدير الفني لمنتخب الإمارات، أن إقامة البطولة لأول مرة في الشرق الأوسط تعزز فرص انتشار اللعبة في الدولة، لاسيما أنها تتيح فرصة جيدة لمشاركة اللاعبين المواطنين، وإبراز مواهبهم ومشاركتهم بصفوف المنتخب فـي الاستحقاقات الدولية.

وأوضح أن القائمة النهائية للمنتخب تضم 17 لاعباً تم اختيارهم بعد المشاركة في بطولة «ميني فوتبول» بدبي في سبتمبر الماضي بمشاركة 16 فريقاً، وثقتنا كبيرة في قدراتهم، لإظهار المستوى الفني المتطور في المباراة الافتتاحية أمام المنتخب الهندي.

وأضاف: «نتطلع لتحقيق نتائج جيدة».