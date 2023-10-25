شكرا لقرائتكم خبر عن «الملك» يستقبل «الفرسان» في دوري السلة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد الوهاب

يستضيف الشارقة نظيره شباب الأهلي حامل اللقب ومتصدر دوري كرة السلة، في قمة مرتقبة تجمعهما في السابعة والنصف من مساء اليوم الخميس على صالة نادي الشارقة في دسمان، لحساب الجولة الرابعة من الدور الأول للمسابقة التي ستشهد أيضاً مباراتين، حيث يحل النصر ضيفاً على الوصل، ويستقبل البطائح الظفرة.

وتمثل مواجهة «الملك» و«الفرسان» موقعة نارية يترقبها عشاق كرة السلة لما لها من اعتبارات وأهمية خاصة في صراع الأقوياء وزعامة اللعبة، على خلفية أنها تجمع فريقين كبيرين هما الأقوى في الدولة.

ويدخل الشارقة بقيادة مدربه العائد عميد مدربي كرة السلة عبد الحميد إبراهيم، المباراة بمعنويات عالية بعد البداية القوية له بتسجيل فوزين متتالين كسر فيهما حاجز المئة نقطة على حساب الوصل 108-85 ثم الظفرة 106-65، ويرغب «الملك» صاحب النقاط ال4 في مواصلة الانتصارات والوجود ضمن أصحاب المراكز من الأول إلى الثالث في نهاية المرحلة الأولى المقامة من دورين للحصول على بطاقة التأهل المباشر إلى نصف النهائي.

وفي المقابل وبنفس الطموح، يدخل شباب الأهلي بقيادة التونسي وليد زريدة المواجهة متصدراً برصيد 6 نقاط هي العلامة الكاملة من 3 جولات خاضها، ويتطلع «الفرسان» لمواصلة رحلة الدفاع عن لقبه.

وتشهد الجولة أيضاً لقاءين في نفس التوقيت، حيث يستضيف الوصل برصيد 4 نقاط، جاره النصر برصيد 4 نقاط.

كما يحل الظفرة ضيفاً على البطائح المنتشي بتحقيق فوزه الأول في الجولة السابقة على حساب الوحدة.

وستكون المواجهة بمثابة صراع من أجل إثبات الوجود،حيث يطمح البطائح برصيد 4 نقاط إلى استمرار نغمة الفوز على حساب ضيفه الظفرة برصيد نقطتين.