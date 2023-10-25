الامارات | نجم برشلونة السابق يسقط بشكل مضحك من على مسرح "دوري الملوك" (فيديو)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعرض قائد ونجم برشلونة السابق جيرارد بيكيه، لموقف محرج ومؤلم خلال تواجده في المكسيك، وهو يستعد لإطلاق بطولة "دوري الملوك" هناك، وذلك إثناء محاولته الوصول لأحد المشجعات من أجل توقيع القميص الخاص به.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر فيه بيكيه، وهو يسقط بشكل مفاجئ من على المسرح، حيث لم ينتبه بسبب انشغاله بالهاتف ليسقط على المسرح،

وكشف بيكيه، لاعب برشلونة الإسباني السابق، سابقا أن مسابقة "دوري الملوك" ستمتد في 2024 عبر الأميركتين، بمسابقة في البرازيل وأخرى تستهدف السوق الأمريكي اللاتيني، ومقرها في المكسيك.

وأثناء توجه بيكيه، نحو مشجع صغير يحمل قميص برشلونة لكي يوقع له عليه، وظهر بيكيه مشغولا بالاستماع إلى شيء ما على هاتفه المحمول، ولم يلاحظ اللاعب وجود منطقة فارغة بين المسرح والمكان المخصص للجماهير المتواجد به الطفل مع عائلته، ليسقط النجم الإسباني بقوة من على المسرح وذكرت وسائل إعلام أن هذا الارتفاع قد يبلغ طولها أكثر من مترين.

ونقلت صحيفة "ماركا الإسبانية" عن مصادر مقربة من الحادث، أن الوضع لم يتطور إلى أسوأ وأن بيكيه بخير ولم يصب بأي أذى، وسخر بيكيه من الواقعة بعد ذلك، وعلق مازحا إنها "خدعة سحرية" على وسائل التواصل الاجتماعي.

دوري الملوك هو بطولة بدأ بيكيه تنظيمها في برشلونة، وتقام بمشاركة 12 فريقا، ويضم كل فريق 12 لاعبا، يلعب كل فريق 11 مباراة، ثم مواجهة فاصلة على اللقب.

وتجمع البطولة بين أشهر نجوم كرة القدم السابقين وصناع المحتوى، وظهر بها سابقا الإسباني إيكر كاسياس، والأرجنتينيين سيرجيو أغويرو وخافيير سافيولا.