الامارات | كريستيانو رونالدو يكشف سر تألقه في هذا العمر مع النصر السعودي (فيديو)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحدث النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي، عن سر تألقه الكبير هذا الموسم سواء مع النصر أو منتخب البرتغال، رغم وصوله لعمر 38 عاما، حيث يعتبر اللاعب البرتغالي حاليا هو هداف العالم خلال عام 2023، حتى الآن، برصيد 43 هدفا.

ورفع اللاعب رصيده بفضل الثنائية التي سجلها أمام الدحيل القطري، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، في المباراة التي انتهت بفوز "العالمي" 4-3.

وردا على سؤال صحفي عن سر تألقه حتى الأن قال رونالدو، عقب مواجهة الدحيل القطري: "أنا لا أهتم كثيرا بالأرقام القياسية، وأفكر بالاستمتاع بوقتي الحالي مع النصر، ونحن نعمل على أن نكون أقوى وأفضل فريق".

وأضاف اللاعب: "كلمة السر في التألق هي أنني أستمتع باللعب، وهذا السر في كرة القدم، لا شيء يأتي دون تضحيات، وأنا سعيد جدا مع النصر، والفريق يتحسن للأفضل من مباراة لأخرى، ومدربنا كاسترو وجهازه يعملون على مساعدتنا لنكون أفضل فريق".

ويتصدر النصر مجموعته القارية برصيد 9 نقاط من ثلاث مباريات، متفوقا بثلاث نقاط على برسبوليس الإيراني، صاحب الوصافة، يليه الدحيل القطري والاستقلال الطاجيكي بنقطة وحيدة لكل منهما.