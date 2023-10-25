مانشستر سيتي يضرب يونج بويز بثلاثية ويعزز صدارة مجموعته في دوري الأبطال

ياسر رشاد - القاهرة - حقق فريق مانشستر سيتي الفوز على يونج بويز بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب سويس وانكدورف في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

بدأ فريق مانشستر سيتي المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: إيدرسون.

الدفاع: مانويل أكانجي - روبن دياز - ناثان آكي - لويس.

الوسط: رودري – ماتيو كوفاسيتش - نونيز.

الهجوم: جاك جريليش – إيرلينج هالاند - دوكو.

وتواجد على مقاعد بدلاء السيتي كل من: أورتيجا – كارسون – كايل ووكر – فيليبس – جون ستونز – ألفاريز - برناردو سيلفا – جوميز – جفارديول – فيل فودين – بوب - هاميلتون.

تقدم السيتي بالهدف الأول في المباراة عن طريق النجم مانويل أكانجي بالدقيقة 48، وتمكن فرق يونج بويز من إدراك هدف التعادل في الدقيقة 52 بأقدام اللاعب ميشاك ايليا.

وفي الدقيقة 67 من عمر المباراة نجح النجم النرويجي إيرلنج هالاند في اقتناص هدف الفوز للسيتي من ضربة جزاء، قبل أن يعود هالاند لهز الشباك ويحز الهدف الشخصي الثاني له والثالث للسيتي في الدقيقة 86 من عمر اللقاء.

بهذا الانتصار رفع فريق مانشستر سيتي رصيده إلى النقطة التاسعة بعد تحقيق العلامة الكاملة والفوز في اللقاء الثالث، ليعزز صدارته لجدول ترتيب المجموعة السابعة، بينما بقي يونج بويز في المركز الرابع والأخير بالمجموعة برصيد نقطة وحيدة.