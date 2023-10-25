اخبار الرياضه

موقف بيلينجهام من المشاركة في كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة -  كشفت تقارير صحفية إسبانية موقف النجم الإنجليزي جود بيلينجهام، لاعب فريق ، من المشاركة في مباراة الفريق الملكي المقبلة ضد في كلاسيكو المرتقب.

 وتتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم إلى ملعب لويس كومبانيس الأولمبي مساء يوم السبت المقبل لمتابعة الكلاسيكو المرتقب بين ريال مدريد وبرشلونة في قمة منافسات الجولة الـ11 من الدوري الإسباني.

 وأكدت التقارير الطبية أن اللاعب الإنجليزي يعاني من الإصابة بآلام في الفخد والتي تعرض لها أثناء مشاركته في لقاء الفريق الملكي أمام سبورتنج براجا، أمس الثلاثاء، في بطولة .

 وذكرت الأنباء أن اللاعب تحسن كثيرًا بعد الإصابة التي تعرض لها أمس، وأصبح من المؤكد تواجده للمشاركة في الكلاسيكو يوم السبت المقبل.

 موقف ريال مدريد وبرشلونة بجدول الدوري الإسباني:

 يدخل فريق ريال مدريد مباراة الكلاسيكو متصدرًا جدول ترتيب الدوري الإسباني الليجا برصيد 25 نقطة وبفارق الأهداف فقط عن فريق جيرونا الذي يحتل المركز الثاني بنفس رصيد النقاط.

 بينما يخوض فريق برشلونة المباراة وهو في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا