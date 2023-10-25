موقف بيلينجهام من المشاركة في كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية موقف النجم الإنجليزي جود بيلينجهام، لاعب فريق ريال مدريد، من المشاركة في مباراة الفريق الملكي المقبلة ضد برشلونة في كلاسيكو الدوري الإسباني المرتقب.

وتتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم إلى ملعب لويس كومبانيس الأولمبي مساء يوم السبت المقبل لمتابعة الكلاسيكو المرتقب بين ريال مدريد وبرشلونة في قمة منافسات الجولة الـ11 من الدوري الإسباني.

وأكدت التقارير الطبية أن اللاعب الإنجليزي يعاني من الإصابة بآلام في الفخد والتي تعرض لها أثناء مشاركته في لقاء الفريق الملكي أمام سبورتنج براجا، أمس الثلاثاء، في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وذكرت الأنباء أن اللاعب تحسن كثيرًا بعد الإصابة التي تعرض لها أمس، وأصبح من المؤكد تواجده للمشاركة في الكلاسيكو يوم السبت المقبل.

موقف ريال مدريد وبرشلونة بجدول الدوري الإسباني:

يدخل فريق ريال مدريد مباراة الكلاسيكو متصدرًا جدول ترتيب الدوري الإسباني الليجا برصيد 25 نقطة وبفارق الأهداف فقط عن فريق جيرونا الذي يحتل المركز الثاني بنفس رصيد النقاط.

بينما يخوض فريق برشلونة المباراة وهو في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة.