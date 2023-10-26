شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو السيسى يواصل التأهيل فى الزمالك قبل مواجهة إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل عمرو السيسى، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، التأهيل من الإصابة التي لحقت به وأبعدته عن صفوف الفريق الأبيض، حيث يرغب اللاعب في العودة سريعا إلى التدريبات الجماعية.

واقترب عمرو السيسي من الغياب عن صفوف الزمالك في مباراة إنبى المقرر لها بعد غد الجمعة على استاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة دورى nile.

فى سياق مختلف، رفض محمد عبد المنصف مدرب حراس مرمي فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، نظام تثبيت حارس فى التشكيل الأساسي للفريق، سواء محمد عواد أو محمد صبحي، من أجل خلق نوع من التنافس بينهما للوصول لأفضل مستوي.

ويعمل مدرب حراس الزمالك على تجهيز الثنائي محمد عواد ومحمد عبد المنصف بالشكل الأمثل قبل كل مباراة، على أن يكون الاختيار النهائي للمدير الفني الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، والذي يحدد الحارس الذي سيعتمد عليه ويعلنها للاعبين خلال الجلسة الفنية التي تسبق كل مباراة.

ويرغب "أوسة" في اشتعال المنافسة الشريفة بين الحارسين "عواد وصبحي" حتي يخرج كل منها أفضل ما لديه، حتي يتمكن من الحصول علي فرصة المشاركة، وذلك فى ظل عودة محمد عواد من الإصابة وانتهاء ايقافه لمباراة واحدة بعد طرده أمام البنك الأهلي.