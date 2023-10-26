شكرا لقرائتكم خبر عن رقم صامد لـ خالد بيبو مع الأهلي ضد صن داونز.. وشالوليلي هداف المواجهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الأهلي لمواجهة صن داونز الجنوب أفريقي يوم الأحد المقبل في ذهاب نصف نهائي الدوري الأفريقي لكرة القدم، بعدما صعد الفريقان إلى قبل النهائي على حساب سيمبا التنزاني وبترو أتلتيكو الأنجولي على الترتيب.

ويحفل تاريخ مواجهات الأهلي مع صن داونز بالعديد من المفاجآت، كما أن هذه المباراة تحفل بالإثارة والتشويق في ظل الصراع القوي بينهما، حيث يعتبر ديربي أفريقي بين أفضل فرق القارة في شمالها "الأهلي" وجنوها "صن داونز".

ويعد الناميبي بيتر شالويلي لاعب صن داونز هو هداف مواجهات الفريقين بعدد 4 أهداف، فيما يحتفظ خالد بيبو لاعب الأهلي السابق ومدير الكرة الحالي برقم مميز باعتباره هداف الأهلي في مواجهات صن داونز برصيد 3 أهداف، رغم مرور أكثر من 20 عاما على رحيله عن القلعة الحمراء، بعدما سجل ثلاثية "هاتريك" في شباك صن داون عام 2001، وهي البطولة التي توج بلقبها الأهلي.

وسبق والتقى الفريقان في 14 مباراة من قبل فاز الأهلي في 5 مباريات وخسر من صن داونز في 4 مواجهات وتعادل في 5 مباريات، وسجل الأهلي 19 هدفا في شباك صن داونز فيما استقبلت شباكه 19 هدفا.

ويعد علي معلول هو هداف الجيل الحالي من الأهلي برصيد هدفين سجلهما في شباك صن داونز، وجاءت جميع مواجهات الأهلي وصن داونز في بطولة دوري أبطال أفريقيا، فيما تعد مباراة الأحد الأولى المواجهة الأولى بعيدا عن دوري الأبطال.