شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد الكاراتيه المصري: نعمل منذ عامين على استضافة بطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد الدهراوي، رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه، إن وزارة الشباب والرياضة تعمل منذ عامين على ملف استضافة بطولة العام للكاراتيه في مصر 2025.

أضاف الدهراوي، في مداخلة هاتفية، لبرنامج "مساء dmc" المذاع عبر قناة dmc، أن مصر قادرة على تنظيم أي بطولات عالمية على أحدث النظم الموجودة، ولهذا نجحت الدولة المصرية في استضافة بطولة العام للكاراتيه.

وأكمل رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه: "لن تقل بطولة العالم التي ستستضيفها مصر عن 100 دولة، وكل الدول ترغب في القدوم إلى مصر للمشاركة في البطولات، وأنوه إلى أن بطولة العام لم يتم إقامتها في مصر منذ 1988.

وتابع: "استضافة بطولة العام للكاراتيه في مصر، يحسب للدولة المصرية والاتحاد المصري للكاراتيه، والفريق المصري يحصد العديد من الألقاب والبطولات".