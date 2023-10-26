شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الأربعاء 25 / 10 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 25 / 10 / 2023، فى مقدمتها البنيني ديجيندو حكما لمواجهة الأهلي وصن داونز فى نصف نهائى السوبر الأفريقى.

البنيني ديجيندو حكما لمواجهة الأهلي وصن داونز فى نصف نهائى السوبر الأفريقى

استقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" على طاقم تحكيم مباراة الأهلي وصنداونز الجنوب أفريقي في ذهاب نصف نهائي الدوري الأفريقي.

منتخب مصر يعلن قائمة المحترفين لمعسكر نوفمبر مطلع الأسبوع المقبل

يُعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، قائمة اللاعبين المحترفين لمعسكر نوفمبر، الأسبوع المقبل، ومن المقرر الاعلان عن القائمة النهائية قبل انطلاق المعسكر في 13 من الشهر القادم.

الأهلى يفحص إمام عاشور مجددا لتحديد مدى جاهزيته لموقعة صن داونز

يقوم الجهاز الطبي بالنادي الأهلي بإجراء فحص طبي جديد على إمام عاشور لاعب وسط الفريق الأحمر، لتحديد مدى جاهزيته الفنية من المشاركة في مباراة الأهلي ضد صن داونز يوم الأحد المقبل فى ذهاب نصف نهائي الدوري الإفريقي لكرة القدم.

ياسر إبراهيم يعود لقيادة دفاع الأهلى أمام صن داونز

استقر الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارسيل كولر على عودة ياسر إبراهيم للمشاركة أساسيا في قيادة الخط الخلفي لفريقه أمام صن داونز في المباراة التي تجمعهما يوم الأحد المقبل في ذهاب نصف نهائي الدوري الإفريقي لكرة القدم.

تحديد موعد مباراة منتخب مصر وجيبوتى بتصفيات كأس العالم 16 نوفمبر باستاد القاهرة

كشف محمد غرابة، مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم، عن تحديد يوم 16 نوفمبر الجارى، موعدا لمباراة المنتخب أمام جيبوتى فى الجولة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

تأكد غياب محمد عبد الشافى عن الزمالك أمام إنبى بسبب الإصابة

تأكد غياب محمد عبد الشافى ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك عن مواجهة فريقه أمام إنبى المقرر لها بعد غداً الجمعة على ستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة دورى NILE.

جلسة مرتقبة بين أحمد سليمان وحسين السيد مع "فتوح" لحسم تجديد تعاقده مع الزمالك