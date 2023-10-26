مزاد على قميص الأهلي يصل سعره لـ350 ألف جنيه للتبرع لعلاج أهالى غزة

القاهرة - سامية سيد - انتهى المزاد العلني الذي أطلقته إحدى الجمعيات الخيرية بعرض قميص تبرع به لاعبو الأهلي، يحمل توقيعات جميع اللاعبين، لدعم جهود علاج المصابين في قطاع غزة بسبب الهجمات الإسرائيلية.

وبدأ المزاد بمبلغ قيمته 2000 جنيه مصري وارتفع إلى 120 ألف جنيه مصري في غضون ساعة فقط، وانتهى المزاد بملبغ 350 ألف جينه.

فى سياق آخر، يواجه فريق الأهلى نظيره صن دوانز فى السابعة مساء الأحد المقبل فى برويتوريا فى ذهاب نصف نهائى دورى السوبر الأفريقى، على أن تقام مباراة الإياب بالقاهرة فى الأول من نوفمبر المقبل.

وتُقام بطولة الدورى الأفريقى لكرة القدم هذا العام للمرة الأولى بمشاركة 8 أندية أفريقية هي: الأهلي، مازيمبي الكونجولي، سيمبا التنزاني، صن داونز الجنوب أفريقى، الترجى التونسى، بترو أتليتكو الأنجولي، الوداد المغربي وإنيمبا النيجيري.