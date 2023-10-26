أخبار الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 25 / 10 / 2023

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 25 / 10 / 2023 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها منتخب مصر يعلن قائمة المحترفين لمعسكر نوفمبر مطلع الأسبوع المقبل.

منتخب مصر يعلن قائمة المحترفين لمعسكر نوفمبر مطلع الأسبوع المقبل

يُعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، قائمة اللاعبين المحترفين لمعسكر نوفمبر، الأسبوع المقبل، ومن المقرر الاعلان عن القائمة النهائية قبل انطلاق المعسكر في 13 من الشهر القادم.

البنيني ديجيندو حكما لمواجهة الأهلي وصن داونز فى نصف نهائى السوبر الأفريقى

استقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" على طاقم تحكيم مباراة الأهلي وصنداونز الجنوب أفريقي في ذهاب نصف نهائي الدوري الأفريقي.

الأهلى يفحص إمام عاشور مجددا لتحديد مدى جاهزيته لموقعة صن داونز

يقوم الجهاز الطبي بالنادي الأهلي بإجراء فحص طبي جديد على إمام عاشور لاعب وسط الفريق الأحمر، لتحديد مدى جاهزيته الفنية من المشاركة في مباراة الأهلي ضد صن داونز يوم الأحد المقبل فى ذهاب نصف نهائي الدوري الإفريقي لكرة القدم.

ياسر إبراهيم يعود لقيادة دفاع الأهلى أمام صن داونز

استقر الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارسيل كولر على عودة ياسر إبراهيم للمشاركة أساسيا في قيادة الخط الخلفي لفريقه أمام صن داونز في المباراة التي تجمعهما يوم الأحد المقبل في ذهاب نصف نهائي الدوري الإفريقي لكرة القدم.

تحديد موعد مباراة منتخب مصر وجيبوتى بتصفيات كأس العالم 16 نوفمبر باستاد القاهرة

كشف محمد غرابة، مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم، عن تحديد يوم 16 نوفمبر الجارى، موعدا لمباراة المنتخب أمام جيبوتى فى الجولة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

تأكد غياب محمد عبد الشافى عن الزمالك أمام إنبى بسبب الإصابة

تأكد غياب محمد عبد الشافى ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك عن مواجهة فريقه أمام إنبى المقرر لها بعد غداً الجمعة على ستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة دورى NILE.

جلسة مرتقبة بين أحمد سليمان وحسين السيد مع "فتوح" لحسم تجديد تعاقده مع الزمالك

يعقد أحمد سليمان وحسين السيد عضوا مجلس إدارة نادي الزمالك، والمسئولون عن ملف كرة القدم بالقلعة البيضاء، جلسة مع أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق، خلال الأيام المقبلة، لحسم ملف تجديد تعاقد اللاعب، حيث ينتهى تعاقده بنهاية الموسم الجاري.

رابطة الأندية: الجمهور يختار هدف القندوسى الأفضل فى الجولة الرابعة من دورى Nile

اختار الجمهور بناء على التصويت الذى أعلنته رابطة الأندية المصرية المحترفة عن فوز هدف أحمد القندوسي بالأفضل ضمن مباريات الجولة الرابعة لدوري Nile.