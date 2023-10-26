عدلي القيعي يتحدث عن زيادة الخطيب لنادي الزمالك

الشارقة - اميمة ياسر -

تحدث المهندس عدلي القيعي، رئيس شركة الكرة بالنادي الأهلي، عن احتمالية ذهاب مجلس إدارة القلعة الحمراء، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، لتلبية دعوة مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد برئاسة حسين لبيب.

وفي تصريحات إذاعية اليوم الأربعاء، قال "القيعي" إنه عقب فوز قائمة حسين لبيب الموحدة برئاسة الزمالك، أرسل الأهلي تهنئة لمجلس إدارة القلعة البيضاء الجديد، أملًا في أن يعيد المجلس الجديد الهدوء مرة أخرى بين القطبين.

وعن احتمالية زيارة محمود الخطيب للزمالك، قال "القيعي": "زيارة الزمالك أمر وارد، وحدث في السابق أكثر من مرة، وعندما كنت عضوًا في مجلس إدارة الأهلي كانت تحدث اجتماعات مع مجلس الزمالك"،.

وأكد رئيس شركة الكرة بالنادي الأهلي أن الفترة الحالية مميزة وتاريخية وقد تكون بادرة أمل لعودة العلاقات الطيبة بين الأهلي والزمالك لصالح الكرة المصرية.

وشدد المهندس عدلي القيعي على أن الأهلي والزمالك منافسين وليس أعداء، والمنافسة بينهما لم ولن تنتهي وكل نادٍ من حقه أن يفعل كل شيء لصالح ناديه، حتى إذا كان التفاوض لضم لاعب من الآخر.