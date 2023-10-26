شكرا لقرائتكم خبر عن «أبوظبي البحري» يعلن تفاصيل البطولة الآسيوية لفئة الأوبتمست والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنطلق، يوم الأحد المقبل، منافسات البطولة الآسيوية لفئة الأوبتمست، وتستمر حتى 5 نوفمبر/ تشرين الثاني على كورنيش العاصمة، برعاية الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وبتنظيم نادي أبوظبي للرياضات البحرية، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، ومجلس أبوظبي الرياضي، والرابطة الدولية لقوارب الأوبتمست، ورعاية أبوظبي البحرية وبنك المارية المحلي.

جاء الإعلان عن تفاصيل البطولة في مؤتمر صحفي عقد في مجلس أبوظبي الرياضي، تحدث فيه الشيخ أحمد بن حمدان آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، وسالم الرميثي مدير عام نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وسعيد المهيري مدير إدارة الرياضة النوعية في مجلس أبوظبي الرياضي، وأجاي نارانج نائب رئيس الاتحاد الإفريقي الآسيوي للأوبتمست.

وتشهد البطولة التي تستضيفها الإمارات لأول مرة، مشاركة أكثر من 170 متسابقاً من 29 دولة، و250 فرداً يمثلون الوفود المشاركة في المنافسة، وبدأت الوفود في الوصول إلى العاصمة أبوظبي منذ 21 أكتوبر/ تشرين الأول، ومن المقرر أن يكتمل عدد المشاركين يوم السبت المقبل، وتنطلق المنافسة مع التسجيل الرسمي والفحص يوم 29 ثم الافتتاح الرسمي للبطولة يوم الاثنين مع تجارب القوارب المشاركة، وتبدأ من 31 أكتوبر وحتى 4 نوفمبر سلسلة السباقات اليومية للمنتخبات المشاركة؛ حيث سيتم تتويج الفائزين في اليوم الأخير.

وقال الشيخ أحمد بن حمدان آل نهيان: نحن في قمة الفخر بأن تكون أبوظبي وجهة مهمة للرياضة البحرية بمختلف أنواعها وحضور هذه الأرقام عبر البطولة، يعطينا مسؤولية والتزاماً أكبر بأن نعمل في اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث على نجاح وتفوق كل الأحداث التي ينظمها النادي البحري، والذي يقدم في كل بطولة ملحمة تنظيمية مدروسة في الجانبين اللوجستي والفني.

وقال سالم الرميثي: «نستضيف وللمرة الأولى البطولة الآسيوية للأوبتمست وهي إضافة قوية لكل البطولات والأنشطة البحرية التي تشهدها العاصمة أبوظبي تحت تنظيم النادي ومتابعة مجلس أبوظبي الرياضي دوماً، وقد بدأ العمل في البطولة الآسيوية منذ سنوات خاصة مع تقديم ملف الاستضافة في إيطاليا والمنافسة القوية للظفر بالاستضافة، ونجحنا في أن نحظى بشرف الاستضافة واليوم يسعدنا أن نجني ثمار ذلك بإقامة وتنظيم البطولة القوية».

وثمن سعيد المهيري مدير إدارة الرياضة النوعية في مجلس أبوظبي الرياضي، الدور الكبير الذي يلعبه نادي أبوظبي للرياضات البحرية في استضافة وتنظيم واستقطاب الفعاليات العالمية والإقليمية على مدار السنة، وأضاف: «سعداء في مجلس أبوظبي الرياضي بالمشاركة في تنظيم واستضافة ودعم البطولة الآسيوية لفئة الأوبتمست لأول مرة في الإمارات ونتطلع لبطولة ناجحة تحوز إشادة الجميع».