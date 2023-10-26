شكرا لقرائتكم خبر عن عائدات تحدي سحب خورفكان للدراجات تدعم المتضررين في غزة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فتح مجلس الشارقة الرياضي باب التسجيل للمشاركة في تحدي سحب خورفكان للدراجات الذي يقام يوم الأحد، احتفالاً باليوم العربي للدراجات الذي يصادف 30 أكتوبر من كل عام، ويشمل السباق فئتين فقط الأولى للمواطنين من الرجال والسيدات، والثانية هي المفتوحة للجميع، ومسافته 8 كيلومترات، وهو من سباقات الطريق المعتمدة التي تختبر الجهد الفردي للقيادة ضد عقارب الساعة.

وقال الدكتور ياسر عمر الدوخي مدير إدارة الفعاليات الرياضية والمجتمعية في المجلس: «بعد اعتماد عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، سعداء بإعلان التعاون مع جمعية الشارقة الخيرية لتخصيص عائد هذه الفعالية بالكامل لدعم ومساندة المتضررين في غزة استجابة للحملة الوطنية الإغاثية تراحم من أجل غزة، في لفتة ومبادرة طيبة وتراحم من أجل غزة، وذلك لما تلعبه الرياضة من دور في الجانب الإنساني والمجتمعي».

وأوضح أن السباق الصعب يكفل لكل مشارك انطلاقة فردية خاصة، والفائز هو الذي يقطع المسافة في أقل توقيت، ولا يسمح بالتلاحق بين الدراجين، وسيحصل كل متسابق على ميدالية تذكارية تؤرخ المشاركة، وسيحصل الفائزون بالمراكز الثلاثة الأولى لكل فئة على ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية، وقد تم تصميم الميداليات بنقش لاستراحة السحب وتاريخ اليوم العربي للدراجات.