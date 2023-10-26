شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا تواجد رئيس«فيفا» في غرفة ملابس النصر السعودي؟ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

شهدت مباراة النصر السعودي والدحيل القطري الثلاثاء في الرياض في اطار دور المجموعات في دوري أبطال آسيا تواجد السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم«فيفا» حيث تابع اللقاء الذي انتهى بفوز «العالمي» 4-3 على ملعب الأول بارك.

وبعد المباراة توجه إنفانتينو إلى غرفة الملابس الخاصة بلاعبي النصر للتهنئة ،وتلقى هدية عبارة عن قمصان الفريق الأساسي والثاني ممهورة بتوقيعات اللاعبين يتقدمهم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي سجل هدفين من الأربعة.

وكان" الدون" قد أشار بيده بعد تسجيله الهدف الثالث من قذيفة يسارية من خارج منطقة الجزاء،ورد ضاحكاً على من يقول أن قدمه لم تعد قوية كما في السابق.

وحصل رونالدو على جائزة رجل المباراة ورفع رصيده التهديفي في البطولة القارية إلى 3 أهداف.