شكرا لقرائتكم خبر عن «أبيض الشاطئية» يهزم إسبانيا في بطولة نيوم الودية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق منتخب الإمارات الوطني لكرة القدم الشاطئية الفوز على منتخب إسبانيا بخمسة أهداف مقابل أربعة في مباراة الجولة الأولى لحساب المجموعة الثانية في بطولة نيوم الدولية التي انطلقت منافساتها مساء الأربعاء في المملكة العربية السعودية.

سجل أهداف «أبيض الشاطئية» أحمد بشر «هدفين»،وهيثم الكعبي، وعبدالله عباس «هدفين».

ويخوض«أبيض الشاطئية» في الثامنة و45 دقيقة مساء الخميس مباراته الثانية أمام المنتخب البرازيلي ضمن مباريات الجولة الثانية للبطولة التي تأتي استعداداً لمنافسات بطولة كأس العالم في دبي.