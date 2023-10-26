شكرا لقرائتكم خبر عن الرزوقي: مجتمع الكاراتيه حزين للغياب عن أولمبياد لوس أنجلوس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد الوهاب

استهل منتخب الإمارات للكاراتيه مشاركته في بطولة العالم الـ26 للكاراتيه للرجال والسيدات المقامة منافساتها في بودابست،ويشارك المنتخب بطموح رفع علم الدولة على منصة تتويج المونديال، فيما سيطر الحزن على أجواء البطولة بسبب عدم اعتماد رياضة الكاراتيه ضمن برنامج منافسات دورة الألعاب الأولمبية المقررة في لوس أنجلوس 2028.

الصورة ناصر الرزوقي

وتعلق بعثة كاراتيه الإمارات الآمال على اللاعبتين حوراء العجمي التي ستخوض نزال مسابقة وزن 50 كلجم، وساره العامري في وزن 61 كلجم، ضمن منافسات الكوميتيه، بعد خروج زميلتيهما فاطمة خصيف من منافسات مسابقة الكوميتيه لوزن تحت 68 كلجم، التي أقيمت في اليوم الأول للبطولة على يد اللاعبة الكازاخستانية لورا اليكول بخسارة صعبة 0-1، علماً بأن فاطمة التي نالت الإشادة بأدائها المشرف كانت فازت في أولى مبارياتها على نظيرتها الهندية نيهاريكا كوراف بنتيجة 3-0.

ويرأس بعثة كاراتيه الإمارات في البطولة اللواء «م» ناصر عبد الرزاق الرزوقي رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي للكاراتيه نائب رئيس الاتحاد الدولي، وتضم راشد عبد المجيد آل علي نائب رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي عضو المكتب التنفيذي في الاتحاد الدولي، ومدرب المنتخب وحيد حسيني، واللاعبات حوراء العجمي، وسارة العامري وفاطمة خصيف، ويرافق البعثة الحكمان الدوليان جابر الزعابي وأمينة الدشتي اللذان يمثلان التحكيم الإماراتي في البطولة.

من جهة أخرى حضر اللواء «م» ناصر عبد الرزاق الرزوقي، وراشد عبد المجيد آل علي، اجتماع الكونجرس للاتحاد الدولي للكاراتيه الذي عقد على هامش البطولة بمشاركة 100 اتحاد وطني.

وأعرب الرزوقي خلال مشاركته في الاجتماع عن حزن مجتمع الكاراتيه لعدم وجود اللعبة في دورة الألعاب الأولمبية المقررة في لوس أنجلوس عام 2028، وأضاف: «الأمور لا تأتي عادة بسهولة بالنسبة لنا، لقد اعتدنا على القتال بقوة لتحقيق أهدافنا، وإن إصرارنا هو أحد أعظم قيمنا».

وقال أنطونيو سبينوس رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه:«امتثلنا لجميع المتطلبات لنكون جزءاً من الألعاب، لكن لسوء الحظ مرة أخرى ولأسباب لا تزال غير معروفة، لم يتم تضميننا بالدورة».