شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية دبي بطل كرة قدم «الدورة العمالية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج فريق بلدية دبي بلقب بطولة كرة القدم ضمن فعاليات النسخة الخامسة من «الدورة الرياضية العمالية» الأكبر من نوعها التي ينظمها مجلس دبي الرياضي، بالتعاون مع اللجنة الدائمة لشؤون العمال بدبي وشرطة دبي، وتقام تحت شعار «إسعادهم هدفنا» في مختلف الملاعب في دبي، وتستمر حتى 13 مارس 2024، وتتضمن 11 لعبة رياضية هي: كرة السلة، كرة القدم، سباق الجري، مصارعة الذراعين، الريشة الطائرة، الكرة الطائرة، سباحة، شد الحبل، اليوغا، الكريكت، ورياضة الكبادي.

وشارك 689 لاعباً من مختلف الجنسيات والأعمار في بطولة كرة القدم التي أقيمت في ملاعب شركة دتكو بمنطقة جبل علي، وشكل اللاعبون 47 فريقاً من 47 شركة مختلفة في دبي، وشهدت البطولة حضوراً جماهيرياً كبيراً من العمال المتابعين للمنافسات.

وفاز فريق بلدية دبي بالمركز الأول، بعد تغلبه على فريق الأحواض الجافة العالمية في دبي بالضربات الترجيحية 3-2 في المباراة النهائية، وحصل فريق الأحواض الجافة على المركز الثاني، وحل فريق شركة فارنك في المركز الثالث، بعد تغلبه على فريق إمداد، وتوج اللاعب وليد من بلدية دبي بلقب أفضل لاعب في البطولة، كما فاز اللاعب توماس أنتوي من شركة فارنك بلقب اللاعب الواعد، وحصل اللاعب أميدو على لقب أفضل حارس مرمى في البطولة.

وفي ختام البطولة قام عبد الله لشكري، أمين عام اللجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي، وممثل عن مجلس دبي الرياضي بتوزيع الكؤوس والميداليات على الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، إضافة إلى الفائزين بالجوائز الفردية في البطولة.