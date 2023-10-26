شكرا لقرائتكم خبر عن تعزيز التعاون بين اتحادي الكرة الإماراتي والعماني والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقبل الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، أمس الأربعاء، في مقر الاتحاد بدبي، سالم بن سعيد الوهيبي رئيس الاتحاد العُماني لكرة القدم الذي يزور البلاد حالياً.

وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك بين الاتحادين الشقيقين، بما فيها تبادل الخبرات في المجالات الفنية والإدارية، وإقامة المعسكرات وخوض المباريات الودية بين المنتخبات الوطنية، وكذلك التحكيم، وغيرها من الأمور ذات الصلة.

وجدد رئيس الاتحاد العُماني تهنئته للشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، بمناسبة توليه رئاسة اتحاد الإمارات لكرة القدم، متمنياً للمجلس الجديد النجاح في مهمته، مشيداً كذلك بالتعاون الدائم والتنسيق المستمر بين الاتحادين، الإماراتي والعُماني، في كل ما يخص شؤون اللعبة.

حضر اللقاء عبد المحسن فهد الدوسري وهشام محمد الزرعوني، عضوا مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، ومحمد عبد الله هزام الظاهري الأمين العام للاتحاد، ومحمد بن سليمان اليحمدي الأمين العام للاتحاد العُماني لكرة القدم.