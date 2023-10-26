الامارات | مفاجأة.. لاعبة الاتحاد السعودي تجمع بين الطب وكرة القدم يوميا (فيديو)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت لاعبة الاتحاد ومنتخب السعودية هلا خاشقجي عن طبيعة يومها وما تمارسه في حياتها عبر فيديو مصور، وثقت فيه جزء من حياتها كطبيبة جراحة، إضافة إلى كونها لاعبة كرة قدم بنادي الاتحاد السعودي، حيث نشرت اللاعب عبر حسابتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي فيديو يضم عدداً من الصور والفيديوهات وهي تجري عملية جراحية، ودراستها، وذهابها للعمل كطبيبة، إضافة إلى تواجدها بقميص الاتحاد السعودي وتلعب الكرة.

وأظهر الفيديو لقطات للاعبة وهي في أرضية الملعب في نادي الاتحاد، وكذلك وهي في غرفة العمليات وتقوم بعملية جراحية لمريض، وحظي الفيديو بتفاعل كبير في مواقع التواصل الاجتماعي، الذين عبروا عن إعجابهم باللاعبة، والمجهود الكبير التي تقوم به والقدرة على الجمع بين مهنة بحجم الطب وخاصة الجراحة وممارسة كرة القدم.

وتخرجت هلا خاشقحي، من كلية الطب والجراحة في مارس 2023، وكانت قد انضمت إلى منتخب السعودية للفتيات في ديسمبر 2022، وكشفت من قبل عن لاعبها المفضل وهو النجم المصري محمد صلاح.