الامارات | برشلونة يواصل انتصاراته في دوري أبطال أوروبا قبل كلاسيكو ريال مدريد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجح فريق برشلونة في التغلب على نظيره شاختار دونيستك الأوكراني بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، وذلك قبل مواجهة الكلاسيكو أمام ريال مدريد في الدوري الإسباني.

واستضاف برشلونة فريق شاختار في الجولة الثالثة وتقدم برشلونة بهدف أول في الدقيقة 28 عن طريق فيران توريس، وبعد أن تم التأكد من صحة هدف برشلونة الأول واحتسابه.

وأضاف فيرمين لوبيز هدف برشلونة الثاني، من تسديدة قوية بقدمه اليمنى تصطدم بالقائم من الداخل قبل أن تسكن الشباك، مستفيدًا من تمريرة توريس.

ونجح شاختار في تقليص الفارق، حيث أحرز سوداكوف هدفًا للضيوف في الدقيقة 62 بتسديدة قوية بقدمه اليمنى، وتم العودة لتقنية الفار التي أكدت صحة الهدف.

ونجح برشلونة بذلك في رفع رصيده لـ 9 نقاط في صدارة مجموعته ويتوقف رصيد شاختار عند 3 نقاط في المركز الثالث، في المجموعة التي تضم أيضًا فريق بورتو والذي يملك 3 نقاط أيضًا، ويتذيل رويال أنتويرب بلا نقاط.

وتأتي المباراة قبل المباراة المرتقبة التي تجمع برشلونة أمام ريال مدريد يوم السبت القادم في منافسات الدوري الإسباني "الليجا".