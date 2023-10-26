الامارات | محمد صلاح الأسطورة.. ليفربول يسجل أرقام اللاعب التاريخية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجل نادي ليفربول إنجازات نجمه وهدافه محمد صلاح، واحتفى بما يقدمه اسطورة كرة القدم العربية والعالمية، هذا العام حيث أبرز الرقم القياسي لنجمه المصري محمد صلاح في عام 2023.

ونشر نادي ليفربول عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي صورة، تتضمن الأهداف التي سجلها وصنعها صلاح بالدوري الإنجليزي العام الجاري.

وكان محمد صلاح قد سجل 19 هدفا بالدوري الإنجليزي في 2023، كما قدم 12 تمريرة حاسمة لزملائه.

وقال حساب النادي في تغريدته بمنصة "أكس": " بـ 19 هدفًا و12 تمريرة حاسمة، الملك المصري هو أكثر لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز مساهمة في الأهداف منذ بداية العام الحالي"، وقام النادي بوضع شعار التاج كناية عن "الملك المصري" محمد صلاح

وأكد ليفربول أن صلاح أكثر من ساهم في تسجيل الأهداف بالدوري الإنجليزي خلال العام الحالي، وكان محمد صلاح قد أحرز ثنائية لفريقه في مرمى إيفرتون بالجولة الماضية من الدوري الإنجليزي وصل بها إلى 7 أهداف في البطولة حتى الأن.