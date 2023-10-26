الزمالك يطلب التعاقد مع عمر كمال عبد الواحد

ياسر رشاد - القاهرة - تقدم نادي الزمالك بعرض رسمي إلى إدارة نادي مودرن فيوتشر، للحصول على خدمات عمر كمال عبدالواحد، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90" خلال برنامجه على قناة النهار: "الزمالك خاطب فيوتشر رسميًا اليوم، من أجل التعاقد مع عبدالواحد، فيما تواصل بيراميدز هاتفيًا مع مودرن فيوتشر لطلب اللاعب، خاصةً أن النادي يعمل على حل أزمة إيقاف القيد في الوقت الحالي".

وأضاف أمير هشام: "الأهلي يسعى لضم اللاعب أيضًا ولكنه لم يقدم أي عرض رسمي حتى الآن، ولكن قد يقدم عرضًا خلال الأيام القليلة المقبلة".