شاهد.. جماهير سيلتيك تدعم فلسطين قبل مواجهة أتلتيكو مدريد

ياسر رشاد - القاهرة - حرصت جماهير فريق سيلتيك الأسكتلندي على توجيه رسالة دعم للشعب الفلسطيني في ضوء الهجمات التي تتعرض لها مدينة غزة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ورسمت جماهير النادي الأسكتلندي لوحة فنية “تيفو” بألوان علم فلسطين في أحد أركان ملعب معقل والذي يستضيف مواجهة أتلتيكو مدريد ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بطولة دور أبطال أوروبا.

وتغلبت جماهير سيلتيك بهذه الطريقة على قرار يويفا بمنع الأعلام التي تحمل مدلولًا سياسيًا في المسابقات التابعة للاتحاد الأوروبي.

ولا تعد هذه المرة الأولى التي تظهر فيها جماهير سيلتيك النادي الأسكتلندي العريق دعمها ومساندتها للقضية الفلسطينية.