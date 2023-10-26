باريس سان جيرمان يتقدم على ميلان بهدف في الشوط الأول

ياسر رشاد - القاهرة - دوري أبطال أوروبا ..

الأربعاء 25/أكتوبر/2023 - 10:49 م 10/25/2023 10:49:13 PM

أنهى فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الشوط الأول من مباراته أمام ميلان الإيطالي متقدماً بهدف للاشئ ضمن منافسات دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

جاءت المباراة متكافئة مع بداية حذرة من كلا الجانبين خوفاً من تلقي هدف مبكر يقلب الموازين في المباراة.

سيطر باريس سان جيرمان نسبياً دون خطورة حقيقية على كلا المرميين وجاء أول تهديد لصالح ميلان بعد تسديدة قوية من رفائيل لياو.

رد كيليان مبابي بتسديدة قوية علت القائم الأيسر بقليل، قبل أن تأتي الدقيقة 32 لينجح مبابي في تسجيل هدف التقدم للبي اس جي بعد تسديدة أرضية زاحفة.

واصل باريس سان جيرمان سيطرته على ملعب المباراة بعد هدف التقدم لتنتهي أحداث الشوط الأول بنتيجة 1-0.