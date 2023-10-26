اخبار الرياضه

أوسوريو يطلب ضم مدافع جزائري وشيكابالا يقترب من تمديد عقده

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - طالب الكولومبي كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك،  بالتعاقد مع أيوب اللاوي لاعب مولودية الجزائرلتدعيم صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

وقال الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"،على قناة النهار: "اللاوي ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري، وقد يعمل الزمالك على ضمه في يناير المقبل، أو ضمه مجانًا في نهاية الموسم الجاري".

وأضاف: “ على جانب آخر ينوي الزمالك تجديد عقد محمود عبدالرازق شيكابالا قائد الفريق، خاصةً أن عقده ينتهي بنهاية الموسم الجاري ”.

  وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الزمالك سوف يجدد عقد اللاعب ووضعه في الفئة الأولى داخل النادي، بالإضافة إلى بعض المتغيرات بخلاف حملة دعائية له".

 وأتم: "مجلس الزمالك برئاسة حسين لبيب، تُقدر مجهودات اللاعب وتاريخه داخل النادي، وهناك رغبة قوية للحفاظ على لاعبه".

الكلمات الدلائليه
محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا