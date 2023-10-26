أوسوريو يطلب ضم مدافع جزائري وشيكابالا يقترب من تمديد عقده

ياسر رشاد - القاهرة - طالب الكولومبي كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بالتعاقد مع أيوب اللاوي لاعب مولودية الجزائرلتدعيم صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

وقال الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"،على قناة النهار: "اللاوي ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري، وقد يعمل الزمالك على ضمه في يناير المقبل، أو ضمه مجانًا في نهاية الموسم الجاري".

وأضاف: “ على جانب آخر ينوي الزمالك تجديد عقد محمود عبدالرازق شيكابالا قائد الفريق، خاصةً أن عقده ينتهي بنهاية الموسم الجاري ”.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الزمالك سوف يجدد عقد اللاعب ووضعه في الفئة الأولى داخل النادي، بالإضافة إلى بعض المتغيرات بخلاف حملة دعائية له".

وأتم: "مجلس الزمالك برئاسة حسين لبيب، تُقدر مجهودات اللاعب وتاريخه داخل النادي، وهناك رغبة قوية للحفاظ على لاعبه".