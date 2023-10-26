موعد مباراة كلاسيكو الهلال والأهلي القادمة في الدوري السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - تتجه أنظار عشاق كرة القدم العربية والسعودية إلى ملعب استاد الملك فهد الدولي من أجل متابعة مباراة الكلاسيكو السعودي المرتقبة بين الهلال والأهلي في إطار منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

ويستعد الهلال لمواجهة الأهلي يوم الجمعة المقبل في قمة منافسات الجولة الحادية عشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

يدخل فريق الهلال المباراة متربعًا على صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 26 نقطة، حصدها من 8 انتصارات وتعادلين، بينما لم يخسر أي مواجهة في الدوري حتى الآن.

بينما يخوض فريق الأهلي المباراة وهو في المركز الرابع بالدوري برصيد 22 نقطة، بفارق الأهداف فقط عن فريق النصر الذي يحتل المركز الثالث برصيد 22 نقطة أيضًا.

موعد مباراة الهلال والأهلي والقناة الناقلة:

ومن المقرر أن تقام مباراة الهلال والأهلي في تمام الساعة التاسعة مساء يوم الجمعة المقبل بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب استاد الملك فهد الدولي لحساب الجولة الـ11 من الدوري السعودي.

وستذاع مباراة الهلال ضد الأهلي عبر شاشة قناة SSC HD الحاصلة على حقوق بث دوري المحترفين السعودي.