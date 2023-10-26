كمال درويش يكشف أسباب دعم قائمة حسين لبيب في انتخابات الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - كشف كمال درويش رئيس نادي الزمالك الأسبق عن سبب دعمه لقائمة حسين لبيب في الانتخابات التي فازت بها القائمة الموحدة برئاسة حسين لبيب.

وقال لبيب في تصريحات لبرنامج الماتش عبر قناة صدى البلد مع الاعلامي هاني حتحوت: " كان واضح على قائمة لبيب خلال الانتخابات التماسك والتفاهم بين أعضاء القائمة ".

وأكد درويش على تواجد بعضهم من قبل خلال لجان سابقة سيكون له نقطة إيجابية ويعلمون كافة المشاكل التي يعاني منها النادي خلال الفترة السابقة ".

وتابع " لم يمكن هناك قائمة موحدة آخرى لكن هناك أعضاء مستقلين محترمين ويجب توسيع عمل اللجان داخل المجلس الحالي وكل من يريد خدمة النادي تكون عن طريق اللجان التي تناسب عمله "