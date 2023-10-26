جاهزية رياض محرز لـ كلاسيكو الأهلي والهلال في الدوري السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن نادي الأهلي السعودي جاهزية النجم الجزائري رياض محرز للمشاركة في مباراة الفريق المقبلة أمام الهلال يوم الجمعة المقبل في كلاسيكو الدوري السعودي.

وشارك محرز في تدريبات الأهلي الجماعية اليوم وتأكد جاهزيته بشكل رسمي للمشاركة في لقاء الهلال يوم الجمعة المقبل.

ويتربع فريق الهلال على صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 26 نقطة، حصدها من 8 انتصارات وتعادلين، بينما لم يخسر أي مواجهة في الدوري حتى الآن.

بينما تواجد فريق الأهلي في المركز الرابع بالدوري برصيد 22 نقطة، بفارق الأهداف فقط عن فريق النصر الذي يحتل المركز الثالث برصيد 22 نقطة أيضًا.

موعد مباراة الأهلي والهلال والقناة الناقلة:

وستقام مباراة الأهلي والهلال في تمام الساعة التاسعة مساء يوم الجمعة المقبل بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب استاد الملك فهد الدولي لحساب الجولة الـ11 من الدوري السعودي.

ومن المقرر أن تذاع مباراة الأهلي ضد الهلال عبر شاشة قناة SSC HD الحاصلة على حقوق بث دوري المحترفين السعودي.