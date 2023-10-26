كمال درويش: التنافس بين الأهلي والزمالك يخدم الكرة المصرية

ياسر رشاد - القاهرة - أكد كمال درويش رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الأسبق أهمية عودة العلاقات بين الأهلي والزمالك مرة أخرى خلال الفترة المقبلة.

وقال درويش خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الماتش مع الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: "الكم الأكبر من لاعبي المنتخبات أصدقاء من لاعبي الأهلي والزمالك ".

وأضاف رئيس الزمالك الأسبق: " التنافس بين الناديين يخدم الكرة المصرية، والصراع لا يرفع المستوى، بل يؤدي إلى الانهيار ".

وتابع: "الجماهير مازالت تميل إلى العلاقة الجيدة بين الناديين رغم التوتر الذي حدث في السنوات الماضية، وعودة العلاقات بين الناديين أمر طيب، مع وجود منافسة شريفة".

أوضح: "المباراة هي مجرد مباراة وليست موقعة، المصطلحات والمانشيتات يجب أن يتم تقويمها، والإعلام عليه دور إلى جانب الإدارة واللاعبين".