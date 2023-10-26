سيلتيك يتقدم على أتلتيكو مدريد بثنائية رائعة في الشوط الأول

ياسر رشاد - القاهرة - أنهى فريق سيلتيك الأسكتلندي الشوط الأول من مباراته امام أتلتيكو مدريد متقدماً بهدفين مقابل هدف في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

بدأ الفريق الأسكتلندي المباراة بضغط قوي وحماس كبير أسفر عن تسجيل هدف التقدم مبكراً في الدقيقة الرابعة عن طريق كيجو فوروهاتشي.

بعد الهدف إستعاد أتلتيكو مدريد توازنه وبدأ رحلة البحث عن تعديل النتيجة وهو ماتحقق في الدقيقة 28 عندما سجل الدولي الفرنسي انتوني جريزمان هدف التعادل.

ووسط نشوة الوصول للتعادل باغت سيلتيك الضيوف بتسجيل هدف ثانٍ في الدقيقة 32 عن طريق لويس بالما.

وحافظ سيلتيك في الدقائق المتبقة على تفوقه لتنتهي أحداث الشوط الأول بنتيجة 2-1.

جماهير سيلتيك توجه رسالة دعم للشعب الفلسطيني

وحرصت جماهير فريق سيلتيك الأسكتلندي على توجيه رسالة دعم للشعب الفلسطيني في ضوء الهجمات التي تتعرض لها مدينة غزة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ورسمت جماهير النادي الأسكتلندي لوحة فنية “تيفو” بألوان علم فلسطين في أحد أركان ملعب معقل والذي يستضيف مواجهة أتلتيكو مدريد ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بطولة دور أبطال أوروبا.

وتغلبت جماهير سيلتيك بهذه الطريقة على قرار يويفا بمنع الأعلام التي تحمل مدلولًا سياسيًا في المسابقات التابعة للاتحاد الأوروبي.

ولا تعد هذه المرة الأولى التي تظهر فيها جماهير سيلتيك النادي الأسكتلندي العريق دعمها ومساندتها للقضية الفلسطينية.