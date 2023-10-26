حمادة طلبة: شيكابالا يستحق الانضمام لمنتخب مصر

ياسر رشاد - القاهرة - قال حمادة طلبة نجم نادي الزمالك السابق، أن محمود عبدالرازق شيكابالا يقدم مستوى جيد في الفترة الأخيرة، وهو من اللاعبين الذين يتمتعون بالمهارة العالية، وعندما يكون هناك استقرار داخل نادي الزمالك فأنه يظهر بمستوى قوي، متمنيًا أن يسود الهدوء القلعة البيضاء من أجل ظهور الفريق بشكل قوي في الموسم الجاري مثلما حدث أمام سموحة.

وأضاف في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "الجهاز الفني يدعم ويثق في قدرات شيكابالا بشكل واضح داخل المستطيل الأخضر، والكولومبي أوسوريو مدرب جيد، وكل مدرب له فكر وطريقة معينة، وهو لديه إصرار على تطبيق طريقته وظهر بمستوى رائع أمام سموحة، خلال الشوط الأول ونهاية الشوط الثاني. وعمر جابر قدم مستوى طيب في اللقاء، بينما مصطفى شلبي وشيكابالا وزيزو قدموا مستوى طيب".

وواصل: "لا يوجد أي شئ يمنع انضمام شيكابالا لمنتخب مصر، خصوصا بعدما قدم مستوى قوي خلال المرحلة الأخيرة، ورغم أن محمد صلاح يلعب في نفس المركز الذي يصعب على أي لاعب أن يشارك على حسابه في المنتخب".

وزاد: "هناك لاعبين آخرين ستنضم لمنتخب مصر في المرحلة المقبلة، وشيكابالا لو شارك مع الفريق سيقدم مستوى طيب، ولابد أن يحصل على حقه وأن يكون متواجد وأثق في أنه سيقدم مردود جيد لأنه لاعب موهوب، ولكنه ظلم نفسه وكان سيكون في مكانة آخرى، لكنه لاعب صاحب إمكانيات كبيرة، واتمنى أن يركز في الفترة القادمة".

وأشار إلى أن عمر كمال عبدالواحد من العناصر المميزة، وأصبح لديه خبرات كبيرة، وهو من العناصر المميزة في منتخب مصر وفريق مودرن فيوتشر، وحال انضمامه للزمالك سيكون مفيد للفريق الأبيض، لكن الأندية الكبيرة لا تنظر لعامل السن مطلقًا، ويجب الاستفادة منه لمدة موسمين أو ثلاثة على الأقل.

وأتم: "عمر كمال يبحث عن النادي الذي يشارك فيه بصفة مستمرة، ولكن بكل تأكيد اتمنى انضمامه للزمالك لتدعيم الجبهة اليمنى".