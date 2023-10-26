باريس سان جيرمان يتخطى ميلان بثلاثية رائعة في دوري أبطال أوروبا

ياسر رشاد - القاهرة - حقق فريق باريس سان جيرمان الفرنسي فوزاً مهماً على ضيفه ميلان الإيطالي بثلاثة أهداف دون رد ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

الشوط الأول

جاءت المباراة متكافئة مع بداية حذرة من كلا الجانبين خوفاً من تلقي هدف مبكر يقلب الموازين في المباراة.

سيطر باريس سان جيرمان نسبياً دون خطورة حقيقية على كلا المرميين وجاء أول تهديد لصالح ميلان بعد تسديدة قوية من رفائيل لياو.

رد كيليان مبابي بتسديدة قوية علت القائم الأيسر بقليل، قبل أن تأتي الدقيقة 32 لينجح مبابي في تسجيل هدف التقدم للبي اس جي بعد تسديدة أرضية زاحفة.

واصل باريس سان جيرمان سيطرته على ملعب المباراة بعد هدف التقدم لتنتهي أحداث الشوط الأول بنتيجة 1-0.

الشوط الثاني

بدأ باريس سان جيرمان الشوط الثاني بضغط هجومي قوي بحثاً عن تعزيز تقدمه في المباراة بتسجيل هدف مبكر.

ونجح عثمان ديمبلي في هز شباك ميلان في الدقيقة 49 الا أن تقنية الفار الغت الهدف بداعي التسلل.

واصل البي اس جي ضغطه حتى نجح كولو مواني في تسجيل ثاني أهداف فريقه في الدقيقة 53، لتستمر سيطرة أصحاب الأرض.

وفي الدقيقة 89 سجل لي كانج إين الهف الثالث لباريس سان جيرمان لتنتهي المباراة بنتيجة 3-0.

بهذه النتيجة رفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة بينما توقف رصيد ميلان عند نقطتين في المركز الأخير.