تعادل مثير بين سيلتيك وأتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا

ياسر رشاد - القاهرة - إنتهت مباراة سيلتيك الأسكتلندي وأتلتيكو مدريد الإسباني بالتعادل بهدفين لكل فريق في إطار منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

الشوط الأول

بدأ الفريق الأسكتلندي المباراة بضغط قوي وحماس كبير أسفر عن تسجيل هدف التقدم مبكراً في الدقيقة الرابعة عن طريق كيجو فوروهاتشي.

بعد الهدف إستعاد أتلتيكو مدريد توازنه وبدأ رحلة البحث عن تعديل النتيجة وهو ماتحقق في الدقيقة 28 عندما سجل الدولي الفرنسي انتوني جريزمان هدف التعادل.

ووسط نشوة الوصول للتعادل باغت سيلتيك الضيوف بتسجيل هدف ثانٍ في الدقيقة 32 عن طريق لويس بالما.

وحافظ سيلتيك في الدقائق المتبقة على تفوقه لتنتهي أحداث الشوط الأول بنتيجة 2-1.

الشوط الثاني

دخل أتلتيكو مدريد الشوط الثاني بضغط هجومي بحثاً عن العودة في اللقاء وإدراك التعادل في وقت مبكر.

ونجح الإسباني الفارو موراتا في تسجيل هدف التعادل مبكراً في الدقيقة 53 لتشتعل المباراة بين الفريقين.

حاول أتلتيكو مدريد في الوقت المتبقي خطف هدف يحسم به الثلاث نقاط الا ان التنظيم الدفاعي المميز لسيلتيك حال دون وصول الفريق الاسباني بخطورة كبيرة للمرمى لتنتهي المباراة بنتيجة 2-2.