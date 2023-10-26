محمد عادل يفتح النار على حكم مباراة المقاولون العرب و زد

ياسر رشاد - القاهرة - انتقد محمد عادل المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب تصرفات سيد منير حكم مباراة المقاولون العرب ضد زد والتي جمعت بينهما في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأكد محمد عادل أن تصرفات سيد منير حكم مباراة ذئاب الجبل ضد زد كانت غريبة خلال اللقاء.

وقال عادل في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن الحكم الرابع كان يتدخل ويناقش حكم الساحة في القرارات.

وأشار محمد عادل إلى أنه كانت هناك حالات تستدعي الطرد وحكم الفار كان يستدعي حكم الساحة لكنه كان يرفض التراجع عن قراره.

وأكمل أنه يجب تطبيق برامج تحليل الشخصية على الحكام، موضحًا أنه يطبق هذه البرامج في قطاع الناشئين بنادي المقاولون، مطالبًا أن يكون الحكام محترفين بحيث يكون عملهم في التحكيم فقط.

التعادل يحسم مباراة المقاولون و زد

وحسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة المقاولون و زد بثلاثية لكل فريق والتي جمعت بينهما يوم الأحد الماضي على ملعب استاد المقاولون لحساب الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.