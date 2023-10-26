سان جيرمان  يكتسح ميلان بـ ثلاثية بدوري الأبطال الأوروبي

ياسر رشاد - القاهرة - تغلب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي على نظيره إي سي ميلان الإيطالي، بثلاثية نظيفة، في إطار الجولة الثالثة بدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

أحرز هدف باريس الأول مبابي في الدقيقة 32، وسجل موانئ وكانج إن الهدفين الثاني والثالث في الدقائق ٥٣، ٨٩.

تشكيل باريس سان جيرمان:

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: حكيمي، ماركينيوس، سكرينار، هيرنانديز.

خط الوسط: إيمري، أوجارتي، فيتينها.

خط الهجوم: ديمبيلي، كولو مواني، كيليان مبابي.

تشكيل ميلان:

حراسة المرمى: ماينان.

خط الدفاع: كالولو، ثياو، توموري، تي هيرنانديز.

خط الوسط: موسى، رونيتش، ريندرز.

خط الهجوم: بوليسيتش، جيرو، رافائيل لياو