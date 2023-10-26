المقاولون يفتح النار على حكم مباراته أمام زد

ياسر رشاد - القاهرة - انتقد محمد عادل المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب، تصرفات سيد منير حكم مباراة ذئاب الجبل ضد زد واصفاً إياها بأنها كانت غريبة.

وأضاف عادل في تصريحات تلفزيونية، إن الحكم الرابع كان يتدخل ويناقش حكم الساحة في القرارات، مشيرًا إلى أنه كانت هناك حالات تستدعي الطرد وحكم الفار كان يستدعي حكم الساحة لكنه كان يرفض التراجع عن قراره.

وأتم أنه يجب تطبيق برامج تحليل الشخصية على الحكام، موضحًا أنه يطبق هذه البرامج في قطاع الناشئين بنادي المقاولون، مطالبًا أن يكون الحكام محترفين بحيث يكون عملهم في التحكيم فقط.