حقيقة رحيل مابولولو عن الاتحاد السكندري

ياسر رشاد - القاهرة - كشف مصدر داخل نادي الاتحاد السكندري حقيقة الأنباء التي ترددت مؤخرًا حول حصول زعيم الثغر على عروض لرحيل النجم الأنجولي مابولولو للرحيل عن صفوف النادي خلال الفترة المقبلة.

وقال محمد أحمد عضو مجلس إدارة الاتحاد السكندري انه لا يوجد أي عروض لبيع مهاجم الفريق مابولولو خلال الأيام الماضية وقررنا استمرار اللاعب مع الفريق لنهاية الموسم للحاجة الشديدة لخدماته .

وأضاف عضو مجلس إدارة الاتحاد السكندري في تصريحات لبرنامج الماتش عبر قناة صدى البلد مع الإعلامي هاني حتحوت: " تلقينا عرض من أهلي طرابلس الليبي في الصيف الماضي إعارة ب ٢ مليون دولار مع أحقية الشراء لكننا رفضنا العرض".

وأضاف: " قررنا استمرار اللاعب ، مؤكدا على أن النادي في حاجة إلي موارد مالية ولكن احتياج الفريق لخدمات اللاعب كان سبب بقائه مع عدم وجود البديل المناسب ".