قائمة فريق إيسترن كومباني لمواجهة تيم إف سي

ياسر رشاد - القاهرة - اختار خالد إينو المدير الفني لنادي إيسترن كومباني 20 لاعبا للدخول في معسكر مغلق صباح اليوم الأربعاء، إستعدادا لمواجهة تيم إف سي المقرر لها غدا الخميس في الرابعة عصرًا بستاد إيسترن كومباني الرياضي ، ضمن مواجهات الجولة الثالثة في مسابقة دوري الدرجة الثانية بمجموعة القاهرة.



وجاءت القائمة علي النحو التالي:

حراسة المرمى :

أحمد عبد الحليم (بوسكا)

سعيد محمود فتحي

خط الدفاع :

عمرو زعفان - أحمد عصام - إيهاب يوسف - علي العربي - عبد الفتاح أحمد - محمد علاء - مصطفى إبراهيم.

خط الوسط :

أحمد أبو بكر ( موكشا) - محمد عبدالله - أسامة إبراهيم(كاچو) - أحمد سعيد الأعصر - أحمد سعيد (بلحة) - زياد بشندي.

خط الهجوم :

محمد أنور (الليمبي) - مصطفى بهاء-محمد عادل القرش - إسماعيل أشرف- عبد الخالق عبد الرحمن.