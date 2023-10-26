مفاجأة.. فيتوريا يدرس ضم شيكابالا لمعسكر منتخب مصر المقبل

فجر الإعلامي محمد شبانة، مفاجأة بخصوص اعجاب فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، بإمكانيات محمود شيكابالا لاعب الزمالك، مؤكدًا أنه يدرس ضمه لمعسكر الفراعنة القادم.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس: “شيكابالا يقدم مستوى طيب منذ بداية الموسم، لذلك فأنه بات مرشح للانضمام للمنتخب المصري في معسكر شهر نوفمبر المقبل”.

وتابع: “شيكابالا يلعب في الجبهة اليمنى التي يتواجد فيها زيزو ومحمد صلاح ومصطفى فتحي، وفيتوريا قام بتقييم بعض اللاعبين وقام بالتصويت لصالح قائد الزمالك الذي يقدم مستوى مبهر منذ بداية الموسم”.

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وواصل: “سعيد للغاية بإمكانية انضمام شيكابالا، وبفكرة صاحب الـ37 عاما في صفوف منتخب مصر، وأنه لا ييأس مطلقا ولازال يواصل رحلة كفاحه في الملعب، ويمتلك صفقات القيادة، كما أنه أصبح أكثر ملتزمًا، ولديه تأثير كبير داخل المستطيل الأخضر”.

واختتم تصريحاته: “فيتوريا يفكر جديا في ضم شيكابالا في معسكر نوفمبر، استعدادًا لانطلاقة تصفيات كأس العالم أمام جيبوتي يوم 16 نوفمبر ثم مواجهة سيراليون”.