حقيقة العرض السعودي للتعاقد مع مابولولو وموقف الاتحاد من رحيله

كشف محمد أحمد، عضو مجلس إدارة الاتحاد السكندري، حقيقة ما تم تداوله عن وجود اهتمام من جانب أحد أندية الدوري السعودي للمحترفين، لضم الأنجولي كريستوفر مابولولو، مهاجم زعيم الثغر.

وكانت تقارير صحفية قد أكدت أن نادي الأخدود السعودي دخل في مفاوضات مع الاتحاد السكندري، من أجل الحصول على خدمات مابولولو، في فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة يناير 2024.

وأكد محمد أحمد في تصريحات تليفزيونية عبر قناة “صدى البلد”، أن الاتحاد السكندري لم يتلق أي عروض رسمية من جانب الأخدود السعودي لرحيل مابولولو، مشيرًا إلى أنه من أفضل المهاجمين المتواجدين في الدوري، لا أحد ينكر ذلك سواء بالأداء أو بالأرقام.

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وأشار إلى أن ناديي أحد السعودي وأهلي طرابلس، طلبا التعاقد مع مابولولو في بداية الموسم الحالي، إلا أن محمد مصليحي رئيس نادي الاتحاد السعودي، رفض ذلك، وأكد رغبته في استمرار اللاعب مع الفريق.

وشدد على أن مابولولو لن يرحل عن صفوف الاتحاد السعودي، خلال الفترة المقبلة، وأنه سوف يستمر مع زعيم الثغر.

يشار إلى ن مابولولو سجل 4 أهداف بقميص نادي الاتحاد في الدوري المصري الممتاز خلال الموسم الحالي.