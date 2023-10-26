ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا بعد نهاية الجولة الثالثة

يقدم لكم موقع “كورة 365″، جدول ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا لموسم 2023-2024، بعد نهاية الجولة الثالثة.

وانتهت منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2023-2024، مساء الأربعاء الموافق 25 أكتوبر الجاري.

وشهدت مباريات اليوم، انتصار برشلونة على شاختار بهدفين مقابل هدف، فيما حقق مانشستر سيتي الفوز على يونج بويز، بثلاثية مقابل هدف.

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وسقط ميلان أمام باريس سان جيرمان بثلاثية نظيفة، فيما تعادل أتلتيكو مدريد مع سيلتك بهدفين لمثله.

ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا بعد نهاية مباريات اليوم

المجموعة الأولى

1- بايرن ميونخ – 9 نقاط.

2- جالطة سراي – 4 نقاط.

3- مانشستر يونايتد– 3 نقاط.

4- كوبنهاجن – نقطة واحدة.

المجموعة الثانية

1- آرسنال – 6 نقاط.

2- لانس – 5 نقاط.

3- إشبيلية – نقطتين.

4- ايندهوفن – نقطتين.

المجموعة الثالثة

1- ريال مدريد – 9 نقاط.

2- نابولي – 6 نقاط.

3- براجا – 3 نقاط.

4- يونيون برلين – بدون نقاط.

المجموعة الرابعة

1- ريال سوسيداد – 7 نقاط.

2- إنتر ميلان – 7 نقاط.

3- سالزبورج – 3 نقاط.

4- بنفيكا – بدون نقاط.

المجموعة الخامسة

1- فينورد – 6 نقاط.

2- أتلتيكو مدريد– 5 نقاط.

3- لاتسيو – 4 نقاط.

4- سيلتك – نقطة واحدة.

المجموعة السادسة

1-باريس سان جيرمان– 6 نقاط.

2- بوروسيا دورتموند– 4 نقاط.

3- نيوكاسل يونايتد– 4 نقاط.

4- ميلان – نقطتين.

المجموعة السابعة

1-مانشستر سيتي – 9 نقاط.

2- لايبزيج – 6 نقاط.

3- يونج بويز – نقطة واحدة.

4- النجم الأحمر – نقطة واحدة.

المجموعة الثامنة

1- برشلونة – 9 نقاط.

2- بورتو – 6 نقاط.

3- شاختار – 3 نقاط.

4- انتويرب – بدون نقاط.