مسئول الزمالك يتحدث عن الصفقات وحقيقة المفاوضات مع نجم الاهلي

كشف حسين السيد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن أبرز الملفات التي تسعى الإدارة لحلها خلال الفترة المقبلة.

وقال حسين السيد في تصريحات مع الإعلامي أحمد شوبير عبر قناة أون تايم سبورت1: “خلال فترة قريبة سيكون لدينا ما يكفي من أموال لسداد غرامات النادي ورفع إيقاف القيد”.

وتابع: “ملف الغرامات الخارجية في الزمالك تم التعامل معه في وقت سابق بإهمال، وذلك ما أدى إلى تزايد قيمة الغرامات، ولكن المجلس الحالي لديه خطط لتوفير موارد مالية من عدة مصادر للمساهمة في توفير المبالغ اللازمة لتسوية هذا الأمر”.

وانتقد حسين السيد مجلس الزمالك السابق قائلاً: “عقد إمام عاشور القديم كان ينتهي في يناير 2024 يعني في الوقت الحالي كان لايزال لاعبا في نادي الزمالك، ليه بتفرط في حاجة ملكك من الأساس؟!”.

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وتحدث عضو الزمالك عن خارطة صفقات الفريق في الميركاتو الشتوي: “لم نحدد أسماء لاعبين حتى الآن، ولكن عمر كمال على رادار الفريق بكل تأكيد، فهو لاعب مهم واضافة لأي ناد ونجحنا في ضمه من قبل لولا أزمة إيقاف القيد”.

وواصل: “لم اسمع اسم محمد شريف في الزمالك، ولن نفرض احد على المدير الفني فهو من سيحدد الصفقات”.

وعلق على مصير سامسون أكينولا مع الزمالك: “أوسوريو هو من سيحدد مستقبله إذا لم يكن يريده سيخرج للإعارة”.