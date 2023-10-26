الغندور ينتقد اختيار رابطة الأندية للهدف الأفضل في الجولة

انتقد الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك السابق اختيار رابطة الأندية المصرية المحترفة بخصوص هدف الجولة الرابعة من دوري نايل.

وكانت رابطة الأندية قد أعلنت حصول أحمد القندوسي لاعب سيراميكا كلوباترا على جائز هدف الجولة الرابعة من الدوري المصري.

وتنافس القندوسي مع كلاً من حسام أشرف لاعب بلدية المحلة، بالإضافة إلى يوسف أوباما صانع ألعاب الزمالك، ولاعب فاركو رزقي حمرون.

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ورأي خالد الغندور أن هدف أوباما مع الزمالك كان يستحق جائزة هدف الجولة.

وكتب الغندور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”: “مع كل الاحترام لاختيار هدف القندوسي كأحلي هدف و هو فعلا هدف جميل بس الهدف ده فيه كل حاجة جميلة من البداية للنهاية”.

وكان القندوسي، قد أحرز هدفين لصالح سيراميكا كليوباترا، في مباراته أمام الداخلية والتي انتهت بنتيجة أربعة أهداف دون رد.