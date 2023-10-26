ليلة الأبطال 3 خالية من المفاجآت.. سقوط ميلان وانتصار أول لـ اليونايتد

أسدل الستار على أحداث منافسات الجولة الثالثة من دور مجموعات بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2023-2024، مساء الأربعاء الموافق 25 أكتوبر الجاري.

وشهدت مباريات يوم الثلاثاء، من الجولة الثالثة، انتصار بايرن ميونخ على جالطة سراي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، فيما حقق إنتر ميلان الفوز على سالزبورج بهدفين مقابل هدف.

وتخطى نابولي نظيره يونيون برلين بهدف نظيف، وأحبط آرسنال محاولات نظيره إشبيلية وخطف الانتصار بهدفين مقابل هدف.

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وحقق ريال مدريد الفوز على براجا بنتيجة 2-1، في بروفة قبل كلاسيكو الدوري الإسباني، وتعادل لانس مع ايندهوفن بهدف لمثله.

وفاز ريال سوسيداد بشق الأنفس على بنفيكا بهدف نظيف، فيما حقق مانشستر يونايتد الفوز الأول في بطولة دوري أبطال أوروبا على حساب كوبنهاجن بهدف نظيف.

أما مباريات الأربعاء الموافق 25 أكتوبر، انتصر برشلونة على شاختار بهدفين مقابل هدف، فيما حقق مانشستر سيتي الفوز على يونج بويز، بثلاثية مقابل هدف.

وسقط ميلان أمام باريس سان جيرمان بثلاثية نظيفة، فيما تعادل أتلتيكو مدريد مع سيلتك بهدفين لمثله.

وانتصر فيينورد على حساب لاتسيو بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، وخسر نيوكاسل يونايتد من بوروسيا دورتموند بنتيجة 1-0.

وحصد لايبزيج 3 نقاط بعد الفوز على النجم الأحمر بثلاثية مقابل هدف، وفاز بورتو على أنتويرب برباعية لهدف.