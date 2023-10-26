طارق السيد يكشف حقيقة توليه هذا المنصب في الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

كشف طارق السيد نجم نادي الزمالك السابق، حقيقة توليه منصب رئاسة قطاع الناشئين في الزمالك بدلا من إسماعيل يوسف الذي يشغل نفس المنصب.

وقال طارق السيد في تصريحات خاصة لموقع "الخليج 365": "لا أعلم ما يتردد عن تولي منصب رئاسة قطاع الناشئين في نادي الزمالك".

أضاف "السيد": "بالطبع العمل داخل نادي الزمالك شرف لأي شخص وفي أي منصب، ولكن لم يتحدث معي أي مسئول بشأن تولي هذا الملف في الزمالك".

أتم تصريحاته: "أتواجد في نادي الزمالك بشكل يومي، وأتابع مباريات الناشئين، واحترام إسماعيل يوسف خاصة وأنه كابتني، واتمنى له كل التوفيق".