إسلام الشاطر: "الأهلي هيكسب صن داونز ومش هيخسر بالخمسة مرة تانية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – معتز عباس:

قال الكابتن إسلام الشاطر، لاعب الأهلي السابق، إن مباراة الأهلي أمام ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي صعبة للغاية، وأصعب من مباراة سيمبا التنزاني في بطولة دوري السوبر الأفريقي.

وأضاف "الشاطر"، خلال تقديمه برنامج "البيت الكبير"، المذاع عبر فضائية "الأهلي"، اليوم الأربعاء، أن جميع اللاعبين على قلب رجل واحد، ويبحثون عن تحقيق نتيجة إيجابية في بريتوريا أمام صندوانز، والتأهل للمباراة النهائية، متابعًا: "جماهير الأهلي قلقانة بسبب مواجهة سيمبا ولم يكن مقتنع بالاداء، وصدقوني مواجهة الفرق الكبيرة تختلف عن مباراة سيمبا".

وأكمل: "ممكن نكسب صنداونز بخمسة أهداف، والخسارة بخمسة من صنداونز مش هتحصل مرة تانية صعبة تحصل تاني على الأهلي، لكن يجب أن يكون هناك تركيز واحد وهو كيفية الفوز بهذه المباراة والتأهل للنهائي والتتويج بأول نسخة من بطولة السوبر الأفريقي".

وأكد أن بعثة الأهلي وجميع اللاعبين على قلب رجل واحد، مضيفًا: "محدش بيفكر في اي شيء ولا يفكر في مباراة سيمبا كل الناس تفكر في مباراة صنداونز في بريتوريا".

ويلاقي الأهلي نظيره صن داونز يوم الأحد المقبل الموافق 29 أكتوبر، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهر، على ملعب بريتوريا في جنوب أفريقيا.

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، طاقم الحكام الذي سيدير مباراة الأهلي ضد صن داونز ضمن مباريات ذهاب نصف نهائي الدوري الأفريقي، بقيادة لويس ديجيندو من بنين، مساعد أول إريك ايلمافو من بنين، مساعد ثاني لوبيس اوليفيرا من انجولا، حكم رابع أحمد امتياز من موريشيوس، وحكم تقنية "VAR" موريشيوس ماريا ريفيت، وعادل زوراق من المغربي.