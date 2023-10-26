شبانة: إمام عاشور كان حزينًا لعدم المشاركة أمام سيمبا في السوبر الأفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عباس:

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن هناك حالة قلق سادت خلال الساعات الماضية، بعد المستوى الذي ظهر عليه الأهلي في مواجهتي سيمبا التنزاني، خصوصًا أنه مقبل على مواجهات صعبة للغاية أمام صنداونز الجنوب إفريقي في بطولة الدوري الإفريقي.

وقال "شبانة" عبر برنامجه "بوكس تو بوكس"، المذاع عبر قناة ETC، اليوم الأربعاء، إنه هناك أحاديث عن غضب بعض اللاعبين بسبب عدم المشاركة في مواجهات الأهلي الأخيرة، بعدما تم استبعاد أحمد عبدالقادر من القائمة، وكذلك البعض ذكر أن إمام عاشور كان يريد المشاركة في لقاء سيمبا وكان حزينًا لعدم خوض اللقاء.

وأكمل: "ظهرت حالة انانية وعدم تركيز بين لاعبي الأهلي في ظل ترديد الأخبار مؤخرًا حول وجود عروض خارجية لبعض العناصر داخل صفوف الفريق الأحمر".

وأكد أن الأهلي لديه مواجهتين في غاية الصعوبة أمام صنداونز، تحتاج إلى تكاتف الجميع، خصوصًا أنها ستكون أمام منافس ليس سهلًا، وأصبحت بمثابة كلاسيكو داخل القارة السمراء.

وأشار إلى أن الأهلي كان يعاني من مشكلة واضحة في خط الوسط خلال لقاء سيمبا التنزاني، ولذلك لم يكن الفريق في أفضل مستوى خلال اللقاء، وظهر المنافس بشكل جيد في بعض الفترات.

وأضاف أن الفرنسي أنتوني موديست سيظل محور الحديث بين الجميع، خاصة أن النادي وجماهيره انتظروا كثيرًا التعاقد مع مهاجم قوي، ولن يسود الهدوء إلا في حالة إظهار اللاعب لمستوى جيد وتسجيل الأهداف مع الفريق الأحمر، لافتا إلى أن الأهلي يحتاج لمهاجم يساعده في البطولات الصعبة المقبلة.